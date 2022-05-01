Росія намагатиметься атакувати міста і громади на Дніпропетровщині – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на 67-му добу повномасштабної війни Росії проти України.

У новому відеозверненні 1 травня очільник країни зазначив, що протягом доби російські війська продовжили завдавати ударів по території держави.

Зокрема, ворог бив по складах агропідприємств, зруйнував склад із зерном та обстріляв склад з добривами.

"Те, що вони обирають собі за мішені, вкотре доводить, що війна проти України російської армії – це війна на винищення. Продовжили бити по житлових кварталах на Харківщині, Донбасі. Підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста і громади на Дніпропетровщині. Що може бути стратегічним успіхом Росії у цій війні? Чесно, не знаю. Зруйновані життя людей і спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть, лише буде збільшувати токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії", – повідомив Зеленський.

Очільник країни зазначив, що ЗСУ відповідають загарбникам на всі їхні удари і будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать українську землю.

Також президент подякував усім захисникам та захисницям держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що уряд зробить усе можливе, аби евакуювати людей з Маріуполя. Попри всі складнощі, евакуація мирних мешканців буде продовжуватися й надалі.

"Вдалося вивезти вже понад 100 цивільних", - Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

Читайте також: