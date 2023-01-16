Росія намагатиметься перехопити ініціативу у війні наступні півроку - ISW

Росія не змогла досягти цілей, які були поставлені перед початком вторгнення, тому буде змінювати тактику

Кремль у наступні пів року буде намагатись перехопити ініціативу у війні в Україні й готується застосувати "рішучі стратегічні дії".

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що за майже рік війни Росія не змогла досягти цілей, які були поставлені перед початком вторгнення. Російські війська не змогли окупувати Київ, Луганську та Донецьку області, а також втримати Херсон.

Ракетний терор, який продовжує Росія, не дає результатів, які очікували в Кремлі, українське суспільство не було деморалізовано.

Одна російській диктатор Володимир Путін не бажає відмовлятись від своїх цілей, тому змінює фундаментальні аспекти ведення війни.

Так, Росія активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил.

Також російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання — це відхилення від початкового підходу Кремля, коли восени 2022 року на фронт відправлялись непідготовлені мобілізовані.

Росія хоче відновити свою оборонно-промислову базу.

Крім того, Кремль посилює обумовлення російського інформаційного простору для підтримки війни.

Нагадаємо, раніше президент військово-цивільної спілки "Бойове Братерство України" Павло Жебрівський заявив, що російські окупанти можуть розпочати новий масштабний наступ, не чекаючи весни.

Також ми інформували, що Росія продовжує перекидати свою авіацію до Білорусі.

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