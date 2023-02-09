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Росія намагається атакувати Запоріжжя: у місті лунають вибухи

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія намагається атакувати Запоріжжя: у місті лунають вибухи

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

У місті та області лунає повітряна тривога.

У четвер, 9 лютого, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Після цього у небо здіймається чорний густий дим.

Інформацію про вибухи підтвердили в Запорізькій ОВА.

"Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях! Ворог вчергове намагається атакувати. Прохання не розповсюджувати фото-, відео-матеріали. Не допомагайте ворожим та диверсійних силам орієнтуватися на наших рідних просторах", - йдеться у повідомленні. 

Перед цим у місцевих пабліках повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі. Очевидці публікують кадри, на яких видно, як у небо здіймається чорний дим.

Додамо, у низці областей, зокрема східних та південних, оголосили повітряну тривогу. Йдеться про Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Харківську, Кіровоградську та Одеську. Тривогу оголосили близько 13.

Нагадаємо, днями російські окупанти завдали удару по Харкову. Терехов розповів, що обстріляли окупанти та про пожежу на місці "прильоту".

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Дата публікації
Перегляди
2051
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