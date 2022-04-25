Росія намагається дістати із знищеної "Москви" ракети та секретні документи - ЗМІ

Окупанти намагаються витягти із затонулого крейсера "Москва" протикорабельні та зенітні ракети та секретні документи.

Окупанти відправили до місця знищення "Москви" спеціальне рятувальне судно – намагаються підняти ракети та документи.

Про це пише німецьке видання Bild.

"Росія робить спроби дістати з затонулого крейсера Москва протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи та військове обладнання", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через розміри "Москви" (187 метрів у довжину) "Комуні", якій вже 110 років, корабель вже не вдасться підняти. Але будуть зроблені спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими було оснащено корабель, а також секретні документи та військове обладнання.

Нагадаємо, що відтепер затоплений крейсер РФ "Москва" належить Україні, науковці вже планують підводну експедицію.

Як повідомлялося, журналісти почали ідентифікацію загиблих моряків крейсера "Москва". Кого уже вдалося встановити.

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