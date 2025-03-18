Росія намагається форсувати річку Оскіл і по-новому застосовує дрони: деталі від ОТУ "Харків"

Зараз застосовувати техніку на контрольованому Україною березі Осколу окупанти не можуть.

Росіяни намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині. Також ворог впроваджує "досить цікаву" тактику використання дронів.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин.

Речник зазначив, що під час форсування Осколу росіяни можуть перебратися на правий берег лише піхотними групами. Тобто зараз застосовувати техніку на контрольованому Україною березі Осколу вони не можуть.

"Коли їхнім піхотним групам вдається все ж таки в різний спосіб дістатися іншого берега, то їх активно підтримують як ударні безпілотники, так і артилерія. Варто зазначити, що вони тут почали використовувати досить цікаву тактику, яка не те щоб стала для нас великою несподіванкою, але такого вони раніше в принципі не робили", – сказав він.

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Під час руху піхотної групи противника, за нею слідують два дрони: один з них розвідувальний, а інший – ударний.

"Коли, наприклад, їхня піхотна група натикається на супротив нашої піхоти, то вони застосовують ударний дрон. А з допомогою розвідувального дрону можуть коригувати вогонь артилерії і, відповідно, ухвалювати певні рішення. Проте успіхів вони в цій справі не мають, наші сили відбивають ці атаки", – додав речник.

Щодо ситуації в районі Вовчанська, то там лінія фронту проходить по лінії річки Вовча. Час від часу ворожі групи намагаються її форсувати, але безрезультатно.

"Ми вчасно виявляємо їх рух і, як тільки це відбувається, використовуємо усі наявні засоби з метою їх знищення", – підкреслив Шамшин.

Від самого Вовчанська на Харківщині залишилися лише руїни. Однак у місті є підземні комунікації, які ворог намагається використовувати для накопичення своїх сил і засобів.

"Вони полюбляють залазити там у підвали, в різні труби. Але ми робимо все можливе, щоб коли вони залазять у труби, їм там була "труба". Наразі ситуація у Вовчанську контрольована, ворог успіху не має", – заявив військовий.

Раніше повідомлялось, що на Куп'янському напрямку російські окупаційні війська намагаються перекинути свої сили на західний берег річки Оскіл.

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