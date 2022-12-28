Росія намагається контратакувати на трьох напрямках: експерт про ситуацію на фронті

Російські окупанти намагаються проводити контратаки проти ЗСУ на трьох напрямках на Донбасі, накопичують там живу силу і техніку.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"В моменті просування з боку Сватового ми виходимо фактично на рівень Старобільська, а це умовні кордони до початку російського широкомасштабного вторгнення. Наступ з боку Кремінної - фактичне оточення російського угруповання в агломерації цих промислових міст. Варто говорити про певну стратегічну ініціативу Збройних сил України на двох надважливих напрямках", - зауважив він.

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Користуючись нагодою, експерт спростував інформацію британських таблоїдів і Інституту вивчення війни, які повідомляють про так звану оперативну паузу на фронті.

"Ніякої оперативної паузи немає. Росіяни накопичують особовий склад і техніку на Кремінському і Сватівському напрямках. Більше того - за повідомленням Генштабу ЗСУ, наразі росіяни намагаються контратакувати на трьох напрямках. Це відповідно Лиманський напрямок і напрямки Кремінна і Сватове", - наголосив Снєгирьов.

Також він повідомив, що на окупованих територіях Луганської області зафіксовано передислокацію окремих підрозділів 76-ї дивізії збройних сил РФ, місто постійної дислокації Псков.

"Це повітряно-десантна дивізія. Фактично найбільш боєздатні підрозділи. Крім того, зафіксована передислокація новітніх розробок російського ВПК. Йдеться про бойову машину підтримки танку, більш відому як "Термінатор". Передислокація важких вогнеметних систем ТОС 1А "Солнцепек". Про яку оперативну паузу вони говорять?" - сказав військовий експерт.

Снєгирьов додав, що росіяни прекрасно розуміють можливі сценарії збоку ЗСУ:

"Це наступ на Сватівському напрямку, район Нижньої Дуванки, і відповідно Кремінна. Тим більше, що бойові дії тривають на відстані 2-5 км від цього населеного пункту".

Нагадаємо, Дмитро Снєгирьов також розповів, що одночасне просування ЗСУ і в районі Кремінної, і в районі Сватового фактично створює умови для оперативного оточення російського угруповання, що зосереджено у конгломераті великих міст: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасна. За різними оцінками, там можуть опинитися в оточенні 15-30 тисяч росіян.

На сьогодні в Луганській області деокуповано 13 населених пунктів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сподівається, що ЗСУ зможуть звільнити всю Луганську область 2023 року.

За інформацією Гайдая, українським військовим лишилося декілька кілометрів до Кремінної, але просування йде повільно через щільну замінованість території.

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