Росія намагається остаточно захопити Луганську область: чи мають окупанти шанси на успіх

Російські окупанти намагаються остаточно захопити луганську область. Вони активізували там особовий склад та важку техніку, проте все безуспішно.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ворог намагається зараз акцентувати великі свої зусилля, зокрема важку техніку, а також особовий склад на маленьких ділянках фронту, проте безуспішно. Завдяки нашій плідній постійній роботі, яку здійснювали інженерні війська, сапери, йому досить складно вдатися до прориву... Він зараз намагається, акумулює, шукає слабкі місця, проте безуспішно. Звичайно, що за цей час ми вже навчилися реагувати на всі виклики, поставлені ворогом перед нами. Ми вже знаємо, як поводитись в складних ситуаціях", - наголосив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, що у росіян на Херсонщині спостерігається снарядний економ-режим.

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