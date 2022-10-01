Росія намагається передати Запорізьку АЕС в управління "Росатому", - очільник "Енергоатому"

Окупанти намагаються змусити персонал атомної станції підписувати угоди про роботу в "Росатомі".

Російська Федерація намагається передати Запорізьку АЕС російській енергетичній компанії "Росатом". Окупанти змушують персонал підписувати відповідні угоди.

Про це розповів очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише The Guardian.

Заява Котіна прозвучала після повідомлень про те, окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова й із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Російські військові, ймовірно, намагаються змусити Мурашова прийняти крок росіян по захопленню ЗАЕС.

Нагадаємо, окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова 30 вересня близько 16:00 дорогою від станції до Енергодару. Росіяни запинили його автомобіль, а директора АЕС силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

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