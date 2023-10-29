Росія намагається "посадити" Україну за стіл переговорів: військовий оглядач про бої за Авдіївку

Військовий оглядач Денис Попович каже, що в Росії вважають, якщо їм вдасться захопити Авдіївку, це буде можливість провести перемовини з Україною і домогтися "замороження" війни на умовах Кремля.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я не знаю чому вони вважають, що ми погодимося вести перемовини з ними. Але при досягненні цієї мети вони розраховують на те, що "посадять" Україну за стіл перемовин для того, щоб зупинити цю війну на актуальній лінії фронту. Тобто з урахуванням тих територій, які вони захопили, зокрема на Херсонщині, в Запорізькій, Донецькій області. А далі, ймовірно, вони планують накопичувати сили і в якійсь середньостроковій перспективі знову розпочати наступ вже на більш вигідних умовах", - розповів експерт.

За його словами, окупанти будуть продовжувати продавлювати оборону ЗСУ в Авдіївці.

"Ситуація там важка, окупанти далі будуть перекидати туди підкріплення для того, щоб здійснити оточення Авдіївки і домогтися цілей. Вони йдуть вперед, у них є певні успіхи на півночі Авдіївки, оскільки саме там вони зараз просунулись до залізниці. На півдні від Авдіївки в них менше просувань, частково там ЗСУ намагаються відбивати позиції РФ", - зазначив військовий оглядач.

В загальному вимірі окупанти вважають, що міжнародна ситуація зараз для них є сприятливою стосовно таких цілей, оскільки незрозуміло що буде з допомогою від США Україні.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи може повторитися сценарій Бахмута в Авдіївці.

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