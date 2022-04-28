Росія намагається принизити ООН: Зеленський - про обстріл Києва під час візиту Гутерріша

Росія намагається принизити ООН: Зеленський - про обстріл Києва під час візиту Гутерріша

Президент Володимир Зеленський прокоментував візит до Києва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Глава держави вважає особливо важливими відвідини генсека ООН Бородянки під Києвом.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні увечері 28 квітня.

"Дуже важливо, що пан генеральний секретар побував у Бородянці Київської області. І на власні очі побачив, що там наробили російські окупанти. Сотні українських міст і сотні громад пережили те саме, що і Бородянка, і Буча", — сказав він.

Президент наголосив, що російська армія в Україні "свідомо і без жодних сумнівів" розтоптала фундамент глобального світового порядку, заснованого після Другої світової війни.

"Статут ООН, міжнародні конвенції, декларації, права людей і держав... Все те, що має гарантувати свободу і безпеку у світі, просто зруйноване російськими агресивними діями", — зазначив глава держави.

Ключовим питанням на переговорах з генеральним секретарем ООН Зеленський назвав зупинення російської агресії.

"І це не просто питання про Україну, про нашу долю. Це питання про долю ООН, про долю міжнародного права, про долю багатьох народів – і не тільки сусідів Росії, які можуть стати наступними жертвами агресивних абміцій Москви", — вважає президент.

Зеленський звернув увагу, що одразу по завершенню перемовин з Гутеррішем у Києві на місто полетіли п'ять російських ракет.

"І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції", — підсумував він.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 64-го дня війни

Раніше Володимир Зеленський повідомив про плани спрямувати заблоковані активи росіян на відновлення України.

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