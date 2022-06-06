Росія намагається продати вкрадене в Україні зерно країнам Африки - New York Times

Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.

Країни Африки можуть відмовитись від покупки краденого українського зерна, якщо Захід запропонує їм альтернативу.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The New York Times.

У п'ятницю, 4 червня, глава Африканського союзу, президент Сенегалу Макі Салл прибув до Росії, де провів зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про постачання зерна. Західні журналісти стверджують, що цей візит зіграв на руку лише Кремлю, оскільки він може викликати розбіжності щодо єдиної думки про вторгнення ЗС РФ в Україну.

Водночас низка африканських країн неоднозначно ставляться до позиції Заходу через російсько-українську війну та санкції проти Кремля, оскільки залежать від постачання не лише продовольства, а й озброєння з боку Москви. Ситуацію також посилює сильна посуха, яка може спровокувати голод на континенті.

Директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN Хасан Ханнендже попереджає, що країни Африки навряд чи вагатимуться перед покупкою зерна, яке поставляє Росія, оскільки їх не хвилює походження продовольства.

"Це не дилема. Африканцям все одно, звідки вони отримують продовольство, і якщо хтось збирається моралізувати з цього приводу — він помиляється. Потреба у продовольстві настільки гостра, що це не те що їм потрібно обговорювати", — сказав експерт.

Раніше повідомлялося, що РФ намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно. Для цього в Криму було завантажено 27 000 тонн зерна на судно “Матрос Позинич”. Однак Єгипет відмовився його купувати. За даними телеканалу CNN, російське суховантажне судно було помічене в сирійському порту Латакія. Імовірно, на борту судна перебувало вкрадене окупантами українське зерно.

Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що на Херсонщині російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів та силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, звинуватила російську владу в тому, що Москва використовує продовольчу кризу як зброю у своїх геополітичних інтересах. За її словами, щоб протидіяти продовольчому шантажу РФ, потрібна глобальна співпраця країн Європи в питанні постачання зерна, а також збільшення власного виробництва.

Через напад Росії на Україну світові загрожує продовольча криза.

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), яка підтримує людей в таких країнах, як Ефіопія, Ємен та Афганістан, отримує 40% пшениці з України.

На початку цього року ціни на основні продукти харчування у світі досягли історичних максимумів. Багато хто сподівався, що врожаї з України допоможуть компенсувати глобальний дефіцит. Але вторгнення Росії завадило цьому. Міністерство сільського господарства України повідомляє, що зараз в країні застрягли 20 мільйонів тонн зерна.

До війни 90% українського експорту йшло через порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті. Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.

Як і в Голодомор: запорізьких фермерів окупанти змушують за безцінь віддавати зерно

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