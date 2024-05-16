Росія намагається просуватися піхотою вздовж лісосмуг: речник Нацгвардії – про ситуацію на Харківщині

Під час перших днів наступу на Харківщину Росія активно залучала бронетехніку. Нині ж російське командування в атаку відправляє переважно піхотні групи вздовж лісосмуг. Подібну тенденцію українське командування спостерігає протягом 3-4 днів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Українські захисники насамперед працюють над вчасним виявленням пересувань російських піхотних груп.

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"За останній час ми бачимо те, що ворог залучає саме групи піхоти, які намагаються проникнути через лінію кордону", – розповів Музичук.

Росіяни роблять спроби просуватися і займати позиції біля населених пунктів. Вони проходять вздовж лісосмуг і деяких ділянок доріг.

Наразі на Харківщині по російській армії продовжують працювати снайпери та FPV-дрони. Останні досить ефективно себе проявили ще в перший день загострення ситуації на північному прикордонні регіону. За один день нацгвардійці знищили приблизно 10 одиниць бронетехніки.

Тоді її Росія задіювала ще активно, а от останні декілька днів у наступ йдуть переважно піхотні групи. За словами Музичука, цьому посприяла, зокрема, і ефективна робота із БпЛА.

"Ефективна робота із безпілотниками сприяє вирішенню багатьох загрозливих ситуацій на цьому напрямку", – сказав речник Нацгвардії.

Нагадаємо, у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази.