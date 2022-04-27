Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії РФ вказують на її плани створити хаос на усіх базових ринках.

Стабілізувати світовий ринок допоможе експорт з України.

Про глава держави розповів під час традиційного відеозвернення 27 квітня.

"Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу, щоб почався хаос на усіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринок, отже це вигідно не тільки нам, а і усім європейцям – мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції. На черзі ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту. Також узгоджуємо з Євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні", - зазначив Зеленський.

Також він подякував за підтримку президенту Індонезії Джоко Відодо.

"Говорив сьогодні з президентом Індонезії про продовольчу безпеку, підкреслив, що для мільйонів людей в різних країнах загроза голоду буде зберігатись, доки Росія не почне шукати мир з Україною. Саме через цю війну, розв’язану Росією, десятки держав опинилися в умовах, коли вони не можуть бути впевненими у стабільності для своїх людей. Вдячний Індонезії за підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави, за чесну і відповідальну позицію під час голосування у ООН. Вдячний також за запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки" цьогоріч", - підкреслив він.

Зеленський розповів, що у припинені війни Україні також допомагає Італія.

"Відбулася розмова з прем’єр-міністром Італії. Подякував пану Драгі за долучення до розслідування злочинів, скоєних російськими військовими. Проінформував про ситуацію в зонах бойових дій. Ціную підтримку Італії і справді ефективні санкції, які здатні припинити війну", - розповів глава держави.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 63-го дня війни

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