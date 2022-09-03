"Росія намагається вдарити бідністю і хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами" - Зеленський про зупинку "Північного потоку"

Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні до українців наголосив, що Росія продовжує використовувати енергетичний шантаж проти Європи, зупинивши постачання газу газопроводом "Північний потік".

"Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу. Повністю зупинилось прокачування "Північним потоком". Для чого вони це роблять. Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця в усіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу. Кожну державу, де Росія не може зробити це силою, звичайною зброєю, робить це силою енергетичної зброї, намагається вдарити бідністю і політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами. І щоб захиститись від цього, нам усім в Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги одне одному", - зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. Тому Європа та Україна мають реагувати на ці загрози та посилити санкції проти РФ.

"І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше – наша єдність, єдність у захисті від держави-терористки, друге – посилення нашого власного тиску на Росію. І це і посилення всіх рівнів санкцій і обмеження нафтогазових доходів Росії. Чим більше ударів завдамо ми всі разом, тим менше ударів зможуть завдати ці терористи", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, "Газпром" повністю зупиняє газопровід "Північний потік" після проведення регламентних робіт до моменту усунення всіх зауважень щодо роботи обладнання.

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