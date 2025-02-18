Росія намагається вдавати з себе миротворця, але продовжує готуватися до війни – РНБО

Кремль активно накопичує балістичні ракети, зокрема завозить KN-23 з КНДР, нарощує темпи виробництва ударних дронів Shahed та збільшує чисельність армії.

Росія активізувала спроби створити враження, що найбільше за всіх прагне миру, однак насправді використовує дипломатію для затягування часу та нарощування військового потенціалу.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Вони продовжують просувати інтенсивно наратив літа 2024 року, що нібито Україна не хоче припиняти війну. Росія використовує дипломатію для затягування часу", – зазначив Коваленко.

За його словами, Кремль активно накопичує балістичні ракети, зокрема завозить KN-23 з КНДР, нарощує темпи виробництва ударних дронів Shahed та збільшує чисельність армії.

"Поки Росія не гальмує свій військово-промисловий комплекс і не робить реальних кроків на фронті щодо припинення наступальних дій, усі її заяви про прагнення миру залишаються лише словами", – наголосив Коваленко.

Він підкреслив, що оцінювати справжні наміри Кремля слід не за дипломатичними заявами, а за його реальними діями в економіці та військовій сфері.

Раніше в Центрі протидії дезінформації заявляв, що наразі в інформаційному просторі активно поширюються різні сценарії та заяви щодо мирних переговорів, проте жодного реального чи узгодженого плану не існує.