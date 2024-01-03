Росія намагається виснажити запаси ракет для Patriot в Україні — ЗМІ

Нещодавній потужний ракетний удар Росії по Україні міг бути покликаний знищити якомога більше боєприпасів України для комплексів Patriot.

Російські терористи, завдаючи ударів по Україні, прагнуть змусити українських військових витрачати боєприпаси для Patriot.

Таку думку висловили експерти в інтерв'ю Business Insider.

Росія обрала особливо вдалий час, оскільки Конгрес США, який затверджує подальшу допомогу, може обмежити надання Україні боєприпасів для Patriot. А без захисту, який забезпечують ці системи, Росія зможе завдати набагато більшої шкоди, не переймаючись, що її удари будуть невдалими, вважають експерти.

Джейд МакГлінн, дослідниця російської політики і старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказала, що виснаження запасів Patriot та інших ракет є "очевидною частиною" російської стратегії.

Цю ідею також висловив Ярослав Трофімов, головний кореспондент The Wall Street Journal з питань міжнародних відносин. Він переконаний, що Росія прагне знищити українські запаси ракет для Patriot в надії, що потім зможе знищити і самі батареї, які їх запускають. І їх буде набагато важче замінити.

Зазначимо, що останнім часом республіканці в Сенаті заблокували запити президента Джо Байдена на подальше фінансування. Вони заявляють, що схвалять його лише за умови, що спочатку будуть виконані їхні вимоги щодо фінансування південного кордону США.

МакГлінн вважає, що розвиток подій у Конгресі пояснює те, чому Росія чекала до кінця грудня, щоб почати масштабні обстріли.

Кейр Джайлз, аналітик центру Chatham House вважає, що Росія, ймовірно, проводить ракетну кампанію за власним графіком і знає, що "обсяг поставок з-за кордону буде обмеженим, незалежно від того, чи буде перекритий американський кран, чи ні". Але, за його словами, відсутність гарантованої підтримки з боку США робить ситуацію значно складнішою для України, змушуючи її ухвалювати жорсткі рішення щодо того, коли використовувати свої засоби оборони.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 2 січня здійснили масований ракетний обстріл України. Головнокомандувача Збройних Сил Валерій Залужний повідомив, що було знищено 72 ракети різних типів та 35 дронів. Зокрема, окупанти випустили рекордно велику кількість своїх "Кинджалів", і всіх їх збила українська ППО.

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