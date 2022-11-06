Росія намагається втрутитись у вибори в США, щоб зменшити підтримку України - New YorkTimes

Американські аналітики побоюються, що РФ може мати вплив на громадян США.

Росія намагається втрутитись у проміжні вибори в США, щоб завадити американцям передавати Україні військову допомогу.

Про це пише The New YorkTimes.

Видання проаналізувало дописи користувачів соцмереж, які спрямовані на агресивну реакцію щодо дій Демократичної партії. Російські "фабрики тролів" націлились знищення кандидатів від Демократичної партії в найбільш суперечливих регіонах, включаючи місця в Сенаті в Огайо, Арізоні та Пенсільванії, розраховуючи, що республіканська більшість у Сенаті та Палаті представників може допомогти Росії знищувати Україну.

Видання проаналізувало дописи з акаунту такої собі "Нори Берки" та інших користувачів соцмереж. Ці дописи здебільшого паплюжили президента Байдена та інших відомих демократів. Вони також скаржилися на використання коштів платників податків для підтримки України у війні проти російських окупантів, висміюючи Володимира Зеленського у кращих традиціях російської пропаганди.

Група з кібербезпеки Recorded Future встановила, що ці акаунти пов'язані з Росією. Метою росіян є розпалити гнів серед консервативних виборців і підірвати довіру до американської виборчої системи. Цього разу росіяни хочуть зменшити масштабну військову допомогу Україні, яку надає адміністрація Байдена.

Колишній військовослужбовець армії та співробітник відділу інформаційних операцій Пентагону Алекс Пліцас вважає, що основною метою Росії є позбавлення України військової підтримки США.

Минулого місяця Федеральне бюро розслідувань і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури закликають американців до "інформаційної гігієни": не поширювати в соцмережах сумнівних дописів та не лайкати їх.

" Постійною темою нових зусиль Росії є аргумент про те, що Сполучені Штати за президента Байдена витрачають гроші, підтримуючи Україну в її опорі російському вторгненню, яке почалося в лютому. Наприклад, Нора Берка у вересні опублікувала фотожабу, на якій президент України Володимир Зеленський був танцівницею в бікіні, яку Байден обсипав доларовими купюрами", - йдеться у матеріалі видання.

Наразі американські аналітики не знають, який вплив росіяни матимуть на аудиторію в США, проте побоюються, що РФ може маніпулювати їхніми громадянами.

Вибори в США та допомога Україні

Раніше The New York Times повідомляла, що листопадові проміжні вибори визначать, хто матиме більшість в кожній з палат Конгресу Сполучених Штатів. Це може мати значний вплив на відповідь США на найбільшу зовнішньополітичну проблему, з якою зараз стикається адміністрація Байдена - вторгнення Росії до України.

4 листопада до Києва приїхав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою ОП Андрієм Єрмаком. Обговорювалась подальша підтримка США України.

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