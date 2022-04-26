Росія намагається втягнути у війну з Україною курсантів з Лівії та бойовиків з Сирії і Чечні - розвідка

Росія намагається втягнути у війну з Україною курсантів з Лівії та бойовиків з Сирії і Чечні - розвідка

Росія намагається залучити до війни в Україні курсантів з Лівії та учасників бойових дій в Сирії та Чечні.

Зокрема, склад окупаційної армії найближчим часом можуть поповнити слухачі Михайлівської військової артилерійської академії, які проходять стажування на території Лівії. Командування академії намагається повернути слухачів на територію РФ та залучити їх до бойових дій проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, росіяни також зменшують склад російського угруповання на території Сирійської арабської республіки. Відтак, в тактичному угрупованні "Алеппо" було скорочено 200 посад. Очікується, що після повернення скорочених військовослужбовців, їх одразу відправлять воювати до України.

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Українська розвідка підкреслює, що російське воєнне командування "виявляє значний інтерес" до військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на території Сирії та Чечні.

"Основні регіони проведення мобілізаційної кампанії: Краснодарський край, Пермський край, Республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія. Ці дії супроводжуються потужною пропагандисткою кампанією щодо "нациського/карательного" режиму в Україні", — зазначають в ГУР МО.

Крім того, Росія додатково мотивує військових можливістю мародерства та "збагачення" в Україні.

Нагадаємо, біля посольства Росії в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі щоранку формуються черги з ефіопців, які хочуть воювати в Україні на боці Росії. Молодих і літніх чоловіків вербують у соціальних мережах, аби ті за 2000 доларів приєдналися до складу російського війська у війні проти України.

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