Росія намагається захистити Крим від ЗСУ експериментальною ППО: що про неї відомо

Росія розгорнула експериментальну систему С-500 в Криму для захисту від численних українських атак.

Росія розгорнула в Криму свій С-500 - "експериментальну" зброю, яку ніколи раніше не використовувала, оскільки Україна посилює свої атаки на окупованому півострові.

Про це пише Business Insider з посиланням на очільника української розвідки Кирила Буданова.

"Росія розгорнула свою єдину систему протиповітряної оборони С-500 у Криму, оскільки Україна посилює свої атаки на окупованому півострові", - заявив Буданов.

Удосконалена система С-500, яку Буданов назвав "експериментальною", ніколи раніше не використовувалася в бойових діях. Росія перекинула С-500 для захисту Керченського мосту, а також для посилення російської мережі протиповітряної оборони в окупованому Криму. Міст є водночас спрощеним шляхом для російських військ, щоб дістатися до цього району, а також символом контролю Росії над півостровом.

Він неодноразово ставав мішенню українських безпілотників та ракет. Російські засоби ППО також були цілями українських атак, особливо в останні тижні.

С-500: що відомо про нову систему ППО Росії

С-500 під назвою "Прометей" - це мобільна система захисту "земля-повітря", призначена для перехоплення балістичних ракет та іншої далекобійної зброї. Вона є "по суті модернізованою версією С-300", пише Інститут вивчення війни (ISW).

С-500 неодноразово випробовували, але система ніколи раніше не брала участь у бойових діях. Росія стверджувала, що здатна перехоплювати всю зброю, включаючи гіперзвукові ракети, які є надзвичайно швидкими та літають непередбачуваними маршрутами на низьких висотах, але ця здатність залишається незрозумілою.

Проблемна розробка та виробництво С-500, від початку проєкту 2010 року до серйозних затримок протягом наступного десятиліття, поставила під сумнів її життєздатність як системи. 2021 року комплекс поставили на озброєння російської армії, але в обмеженому стані, який не відповідав вимогам.

У квітні 2024 року тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що він спрацює в одному з двох варіантів: протиракетної оборони та протиповітряної оборони.

Нова роль С-500 у захисті Керченського мосту та зміцненні можливостей російської протиповітряної оборони в Криму з’явилася тоді, як Україна почала завдавати ще активніших ударів по півострову, щоб зробити цей район непридатним для російських військових.

Україна атакує ППО росіян в Криму

З кінця травня атаки в цьому районі посилилися, зокрема проти протиповітряної оборони Росії. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про масштабні удари, зокрема на початку червня по системах С-300 і С-400.

Україну підозрюють у використанні наданих США армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) для цих ударів.

Оскільки Україна продовжує націлювати протиповітряну оборону на півострові, Росія може розгорнути там більше своїх ППО, зробивши їх уразливими для подальших українських ударів. Атаки такого характеру можуть напружити і виснажити арсенал ППО Росії.

Удари України по Криму протягом тривалого часу підтримувалися США та західними союзниками, але почалися після того, як президент США Джо Байден та інші лідери НАТО погодилися дозволити Україні використовувати зброю великої дальності для ударів по російських цілях на окупованих територіях.

Як зазначають аналітики ISW, Україна може повторити успіх їхніх ударів по Криму в інших окупованих районах, якщо західні союзники схвалять такі удари, створюючи можливості для України та погіршуючи можливості Росії.

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