Росія намагається захистити свою авіацію від українських атак: де розмістять військові літаки  

У Бєлгородській області РФ неподалік від українського кордону росіяни будують новий військовий об'єкт. Це має бути логістичний центр для забезпечення російської армії, оснащений злітною смугою.Таким чином Росія намагається захистити свою авіацію, розмістивши її далі від фронту, але місце, обране для будівництва нового аеродрому однаково розташоване в зоні досяжності для українських далекобійних ракет.

Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце у коментарі для 24 Каналу.

Він пояснив, що раніше для обслуговування літаків ворог активно використовував аеродром у самому Бєлгороді, але він знаходиться занадто близько до українського кордону, тому є небезпечним для військової техніки.

Експерт зауважив, що нова злітна смуга розташована на більшій відстані від кордону ніж Бєлгородський аеродром, але цей об'єкт не буде повноцінним аеродромом. Новий логістичний центр, ймовірно, використовуватимуть для заправки літаків та гелікоптерів, а також для тривалого ремонту повітряних суден.

Тривале перебування авіації на землі, за словами Долінце, зменшує її мобільність і робить техніку вразливою для атак дронами та ракетами. Тому у РФ й вирішили побудувати цей інфраструктурний об'єкт подалі від Бєлгорода.

"Це є спосіб захисту російської техніки. Там можуть розмістити гелікоптери та невеликі військово-транспортні літаки. Ця злітна смуга дозволить виконувати чимало задач саме для бойової авіації", – пояснив Богдан Долінце.

На думку експерта, росіяни перестраховуються, тому що перебування на одній локації великої кількості техніки робить подібне місце пріоритетною ціллю для українських атак. Таким чином ворог намагається зробити свою авіаційну інфраструктуру більш гнучкою й розосередити літаки, щоб ускладнити їх ураження Силами оборони України.

Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня ЗСУ атакували аеродром окупантів у Джанкої. Внаслідок вибухів та пожежі ворог зазнав великих втрат у живій силі та техніці.

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