Росія намагається захопити порт у Маріуполі - британська розвідка

Окупанти всіляко намагаються захопити порт у Маріуполі.

За даними розвідки Великої Британії, російські окупанти намагаються захопити порт у Маріуполі.

Війська РФ найбільше позицій завоювали на півдні в районі Маріуполя.

"Постійна нестача матеріально-технічного забезпечення посилюється постійним браком імпульсу та морального духу серед російських військових, а також агресивними боями з боку українців", - йдеться у дописі.

За минулу добу росіянам не вдалося просунутися та захопити більше територій.

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Russia has gained most ground in the south in the vicinity of Mariupol where heavy fighting continues as Russia attempts to capture the port. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 28, 2022

Нагадаємо, Франція закликає врятувати жителів Маріуполя.

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