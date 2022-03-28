Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Росія намагається захопити порт у Маріуполі - британська розвідка

Дата публікації
Перегляди
2493
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія намагається захопити порт у Маріуполі - британська розвідка

Адміністрації морських портів України

Окупанти всіляко намагаються захопити порт у Маріуполі.

За даними розвідки Великої Британії, російські окупанти намагаються захопити порт у Маріуполі. 

Війська РФ найбільше позицій завоювали на півдні в районі Маріуполя.

"Постійна нестача матеріально-технічного забезпечення посилюється постійним браком імпульсу та морального духу серед російських військових, а також агресивними боями з боку українців", - йдеться у дописі.

За минулу добу росіянам не вдалося просунутися та захопити більше територій.

Нагадаємо, Франція закликає врятувати жителів Маріуполя.

Читайте також:

Наступна публікація