Росія намагається завербувати понад 60 тисяч військових: в Пентагоні оцінили потужність наявних військ

Нинішні потужності РФ нижчі від 85% оціненої доступної бойової потужності, яку Москва накопичила до вторгнення до України в лютому.

США вбачають ознаки того, що Росія прагне набрати понад 60 тис. військовослужбовців серед новобранців та мобілізованих резервістів для посилення своїх сил вторгнення.

Про це пише CNN з посиланням на високопосадовця з оборони США 8 квітня.

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Він попередив, що поки що невідомо, наскільки Росія буде успішною у досягненні цієї мети, яку підготовку ці сили отримають або куди вони будуть скеровані.

Чиновник також сказав, що США не бачили, що є "свіже підкріплення, повністю навчене, повністю озброєне", готове для посилення виснажених російських батальйонних тактичних груп.

Щодо нинішніх потужностей Росії, то вони зараз нижчі від 85% своєї оціненої доступної бойової потужності, яку Москва накопичила до вторгнення до України в лютому, сказав чиновник з оборони США.

"З оцінки наявної бойової потужності, яку вони (російські війська – ред.) мали до вторгнення, яку вони налаштували проти України з цією метою, із загальної оціненої бойової потужності, яку вони мали, ми оцінюємо, що вони становлять від 80 до 85% від того, що вони мали", – сказав чиновник, який враховує різноманітні фактори – кількість танків, винищувачів, ракетного інвентарю, а також військ.

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Водночас він не назвав конкретну кількість російських військових, які загинули на сьогодні у війні проти України.

"Сукупність говорить нам, що на відміну від моменту початку вторгнення, зараз вони перебувають на рівні нижче 85% їхньої оціненої доступної бойової потужності", – сказав чиновник.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в районах Брянської та Курської областей.

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