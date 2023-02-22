Росія намагається завезти з Ірану партію з 20 тисяч снарядів - Буданов

Це вже друга партія снарядів, яку Росія намагається завести з Ірану.

Росія намагається завезти з Ірану ще одну партію снарядів, кількістю 20 тисяч одиниць.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

"З Ірану завозилась пробна партія, зараз намагаються завезти ще одну партію, вже не пробну, це близько 20 тисяч снарядів. Це ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються", - сказав він.

Також Буданов відповів, чи є у Росії можливість отримати снаряди від Північної Кореї.

"Теоретично, можливість є. Чи везуть вони звідти? Щодо Північної Кореї підтверджених випадків немає", - сказав головний військовий розвідник.

Нагадаємо, США, з посиланням на дані власної розвідки, застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.

Очільник НАТО Єнс Столтенберг також вислови занепокоєння, що Китай може постачати Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Водночас, за інформацією The New York Times, Міноборони США збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї. Штати вже замовили виробництво артилерійських боєприпасів для ЗСУ на понад 500 мільйонів доларів.

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