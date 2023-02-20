Росія намагається здобути хоч якісь переваги: у ЗСУ розповіли, на яких напрямках найгарячіше

На Бахмутському напрямку за цю добу відбулося 202 обстріли, а також 32 боєзіткнення, під час яких 212 окупантів було знищено і 214 зазнали поранень.

На сході України тривають запеклі бойові дії. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ворог продовжує й надалі бути активним на сході, головними напрямками є Бахмутський та Лиманський, де він, незважаючи на втрати, бажає здобути хоч якісь переваги. Зокрема, тільки на Бахмутському напрямку за цю добу відбулося 202 обстріли, а також 32 боєзіткнення, в ході яких 212 окупантів було знищено і 214 здобули поранення", - сказав він.

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За словами Череватого, в районі Лимана, Кремінної та Сватового противник посилив артилерійський вогонь. Зокрема, за добу було зафіксовано 235 обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії, відбулося 10 боєзіткнень, під час яких 103 загарбники загинули і 74 отримали поранення.

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