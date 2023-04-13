Росія намагається зрівняти Бахмут з землею — Міноборони

Найгарячішою ділянкою на фронті лишається місто Бахмут, де російські загарбники сконцентрували основні професійні сили і використовують велику кількість артилерії та авіації.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона повідомила, що кожної доби місто обстрілюють понад 500 раз. Також ворог щодоби проводить від 40 до 50 штурмів.

Також російські загарбники перегрупували свої сили на даному напрямку для застосування більш жорсткої тактики.

"Оскільки противник зазвичай програє нам у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель та споруд. Просто рівняє місто із землею. Це робиться з метою позбавити наших захисників можливості утримувати позиції у місті", – повідомила Маляр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом доби російські окупанти завдали 11 авіаційних ударів, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів є постраждалі серед цивільного населення.

Крім того, ми раніше інформували, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що у Бахмуті на Донеччині склалася найважча ситуація в зоні бойових дій, де противник сконцентрував там найбільшу кількість сил і засобів.

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