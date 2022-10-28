Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська нищать систему охорони здоровʼя на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Херсонській області.

Про це він сказав у відеозверненні 28 жовтня.

"Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії. Передусім це стосується Херсонської області", – зазначив він.

За словами Зеленського, Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження.

"Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям... Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів", – сказав президент.

Глава держави закликав жителів тимчасово окупованих районів допомагати одне одному.

"І я хочу звернутися зараз до всіх наших людей, які перебувають у цих окупованих містах і районах: будь ласка, робіть усе, щоб допомагати одне одному – попри будь-які дії окупантів. Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал", – підкреслив він.

Ситуація на Херсонщині

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що окупанти намагаються розробити кілька планів дій на півдні України. Через велику кількість особового складу окупанти можуть "розшаруватись на кілька епізодів".

Військовий експерт Петро Черник вважає, що окупований Херсон має велике стратегічне значення для військ Росії, тому не варто сподіватися на їхній "жест доброї волі" - відступ.

В той же час військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що російські війська намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона.