Росія намагається зруйнувати електромережу України, але має дефіцит ракет великої дальності – Politiko

Окупанти все більше покладаються на іранські безпілотники, оскільки запаси ракет вичерпуються.

Західні чиновники кажуть, що Росія намагається зруйнувати електромережу України до зими, однак має проблеми з кількістю високоточних ракет великої дальності.

Про це пише Politiko.

Україна заявила, що Росія знищила майже третину її електростанцій внаслідок ракетних ударів минулого тижня. Це призвело до відключення електроенергії по всій країні, включаючи деякі райони Києва і Миколаєва.

Водночас західні чиновники заявили, що Кремль "застосовує навмисну стратегію зі знищення української електромережі", але все більше покладається на іранські безпілотники "Shahed", тому що запаси крилатих ракет закінчуються.

"Наша оцінка така, що здатність росіян продовжувати ці насичені залпи високоточної зброї зараз доходить до точки, коли це стане неможливим", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські сили "ефективно нейтралізують" іранські безпілотники, перш ніж вони влучають у ключові стратегічні цілі.

"Однак вони літають досить повільно, тому їх набагато легше збити стрілецькою зброєю та іншими системами. Тактика полягала в наступному: використовувати їх масово в надії, що хтось прорветься", – пояснюють західні чиновники.

Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії відкрито поставили під сумнів здатність Росії завдавати ракетних ударів великої дальності, заявивши, що російська оборонна промисловість "ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси з такими темпами, як вони витрачаються".

Передавання Росії іранських ракет та дронів

Як пише Reuters, Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники. Угоду уклали 6 жовтня.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном.

Український міністр наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.