Росія нанесла масований ракетний удар по Миколаївщині із застосуванням авіації

Поточна оперативна обстановка на півдні України залишається стабільно напруженою. Ворог намагається утримувати оборонні рубіжі та посилює обстріли наших позицій.

Війська РФ, які вже 100 днів воюють проти України, сьогодні, 2 червня, нанесли масований ракетний удар із застосуванням стратегічної авіації. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Також атаковано чорноморське узбережжя Миколаївської області і тилові райони наших позицій. Вочевидь, ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення та підрозділи сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступальних дій", - розповіли у командуванні.

Крім того, опівночі знов "Ураганом" атаковано Очаків, а обласний центр Миколаївщини вкотре піддано артилерійському обстрілу 203 мм снарядами та реактивними системами залпового вогню. Уражені промислові підприємства, автодорожні розв’язки, об’єкти міської та приміської інфраструктури. Дані про постраждалих уточнюються.

Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння сил оборони за ніч знищено 152-мм причіпні гаубиці "Мста-Б" інші втрати ворога уточнюються.

"В Чорному морі наразі перебуває кораблі – носії крилатих ракет – та великих десантних кораблі прямують до пункту базування в Севастополі. Решта одиниць рашистського чорноморського флоту зосереджена в базах тимчасово окупованого Криму. На Одещині залишається загроза викидання на берег морських мін. Тривають контрдиверсійні заходи в різних районах області", - додали в ОК "Південь".

Водночас прокурорами області скеровано до суду обвинувальних актів стосовно проросійськи налаштованих мешканців Одеси та області, які незважаючи на систематичні обстріли Одещини окупантами, у російських соціальних мережах поширювали матеріали, що виправдовують тимчасову окупацію частини України та заперечують збройну агресію росії, принижують національну честь і гідність українського народу та вихваляють і звеличують російських загарбників. Перспективи таких діячів - до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію з питною водою у Миколаєві під час телемарафону ТСН.

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