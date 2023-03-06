Експерт оцінив найгірші сценарії масованих ракетних ударів по Україні

Окупанти від масованих ракетних ударів переходять до точкових. Оскільки попередні атаки не дають ефекту.

Про найгірші сценарії масованих ракетних ударів розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua.

«Мені здається, що ці хаотичні рухи — тимчасове явище. Вони використовують обмежений боєкомплект, тому що необхідна кількість ракет насправді у них є. Вони постійно отримують необхідну кількість ракетного озброєння того чи іншого типу для того, щоб підготувати масований ракетний удар по території України. Інше питання — чому вони зараз зволікають? Те, що вони намагаються якось обрати нову тактику для підвищення ефективності своїх ударів, це правда", - каже експерт.

На його думку, ворог також намагається промацувати нашу протиповітряну оборону. Однак у них це виходить дуже непрофесійно.

"Вони виявляють розміщення нашої ППО, запускають шахеди, повітряні кулі і т.ін. Все це було зроблено, ППО відпрацювала. Отже, ви повинні наносити ракетний удар хоча б через годину чи протягом години після того, як ви це зробили. Тому що наша ППО мобільна, вона постійно змінює свої позиції. Але вони цього не роблять. І через дві-три години ракетний удар фактично не має ніякого сенсу", - вважає Коваленко.

За його словами, це може відбувається в контексті накопичення великого боєкомплекту, який через деякий час може бути використаний.

"Бо їхній ресурс накопичення становить від двох до п’яти ракет на добу. Останній масований ракетний удар по Україні був 10 лютого. Тобто у них більше сотні ракет. Через два тижні буде ще приблизно 50 ракет та більше. Таким чином вони дійсно можуть готуватися або до якогось максимального удару по території України, або вони будуть готуватися, щоб декілька днів поспіль наносити масштабні удари, наприклад, по 70 ракет. Сценарії можуть бути різними", - вважає він.

Експерт зазначає, що ще один сценарій, який можуть використовувати окупанти - наносити удари по залізниці.

Також читайте У Раді пропонують дозволити виїзд чоловікам за кордон, але за умов

"Вони наносили ці удари з квітня по травень. Робили це, тому що деякі експерти в Росії заявили, що треба наносити удари по залізничним вузлам, бо їм треба знищити логістику. Але коли ти воюєш проти технологічно розвиненої країни, то наносити удари по залізниці, особливо по тій, яка має багато логістичних артерій, немає сенсу", - каже Коваленко.

Він додає, якщо це удари ракетою в якийсь один транспортний вузол або по якомусь об’єкту, відновлення залізниці відбувається за години або за декілька днів. Отже через 40 годин ця ділянка знову працює.

"Тобто навіть якщо розпочнуться якісь ремонтні роботи, ви все одно окупуєте цю локацію і вже немає різниці, буде працювати цей вузол чи ні. Ці два фактор. Вони не можуть реалізувати. Тому будь-які удари по залізниці можуть спричинити тимчасові незручності, але критичними вони не будуть», - сказав експерт.

Коваленко розповів і про те, що “бавовна” на території РФ буде продовжувати еволюціонувати.

Читайте також: