Росія нападе на країни Балтії, якщо Україна не встоїть — президентка Грузії

Війна в Україні є найважливішою, оскільки під загрозою є вся Європа та демократія.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що кремлівський режим нападе на країни Балтії, якщо Україна не вистоїть російської агресії.

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Про це інформує LRT.

"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію", - заявила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що війна в Україні є найважливішою, оскільки під загрозою є вся Європа та демократія.

На питання про те, що буде, якщо російських агресорів не зупинити в Україні, вона відповіла: "Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази".

Разом з тим, Зурабішвілі заявила, що останні події показали, що диктатор Путін не зміг реалізувати свої амбіції, які він ставив перед собою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час візиту до США президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден обговорювали перебіг контрнаступу ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай користується своїм впливом, перешкоджаючи Україні закуповувати дрони.

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