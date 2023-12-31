Росія напередодні Нового року обстріляла Херсон - є постраждалі (фото)

Через обстріли за медичною допомогою звернулося п'ятеро жителів Херсона.

У неділю, 31 грудня, близькоь обіду Росія обстріляла Херсон. Під вогнем ворога опинився Корабельний район міста.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, наразі відомо про трьох поранених внаслідок "братських привітань" з лівого берега.

"Чоловіки 52 і 55 років та 71-річна жінка ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості. Усі троє отримали поранення під час ворожого обстрілу Корабельного району міста", - написав він.

Наслідки обстрілу РФ Херсона 31 грудня 2023 / Фото: ТСН.ua

Наслідки обстрілу РФ Херсона 31 грудня 2023 / Фото: ТСН.ua

Наслідки обстрілу РФ Херсона 31 грудня 2023 / Фото: ТСН.ua

Наслідки обстрілу РФ Херсона 31 грудня 2023 / Фото: ТСН.ua

Наслідки обстрілу РФ Херсона 31 грудня 2023 / Фото: ТСН.ua

Пізніше по медичну допомогу звернулися ще двоє чоловіків. У обох контузія.

"На момент обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ близько 10.20 вони перебували в автівці", - додав Мрочко.

Нагадаємо, Олег Жданов попередив, коли Росія може завдати повторного масованого удару.

Провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.