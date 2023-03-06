Росія "поставила на паузу" масовані удари, утім, загроза атак триває - ОК "Південь"

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега.

Росія наразі "поставила на паузу" масовані ракетні атаки по Україні.

Про це інформує ОК "Південь".

Утім, попри це, ймовірність ударів все ж залишається високою через наявність ракетоносіїв ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі.

За даними командування, корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега.

"Серед 15 кораблів, залишаються три ракетоносії, 2 з яких підводні. Загальна кількість "Калібрів" - до 16", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує повітряну розвідку.

"Поставивши на паузу" масовані ракетні атаки, час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання", - звертають увагу військові.

Тож, як зазначили в ОК "Південь", готовність ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока.

Нагадаємо, російська армія почала активніше атакувати дронами Україну з північного напрямку, імовірно, через коротшу відстань, яку пролітає безпілотник через територію України.