Росія нарощує потужності з виготовлення двигунів для ракет – ЗМІ

Американські посадовці називають це "наймасштабнішим розширенням військового виробництва від часів Радянського Союзу".

Росія активно проводить будівельні роботи на п'яти об'єктах, пов'язаних з виробництвом твердопаливних двигунів для ракет.

Про це повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) з посиланням на дослідження науковця Фабіана Гінца.

Супутникові знімки свідчать, що будівництво спрямоване на відновлення старих радянських об’єктів і зведення нової інфраструктури для виробництва ракетних двигунів.

Супутникові знімки

Особливий акцент зроблено на твердопаливних ракетних системах, які є ключовими у стратегічному арсеналі Росії та використовуються в тактичній зброї малої дальності.

Супутникові знімки

Центри виробництва твердопаливних ракет розташовані в Алтайському краї, Ростові-на-Дону, поблизу Москви, Санкт-Петербурга та в Пермі. Експерти зазначають, що ця активність стала помітна лише 2023 року, після трьох десятиліть майже повної стагнації.

Супутникові знімки

"Ця робота заслуговує на увагу, враховуючи, що за останні 30 років було мало доказів розширення або реконструкції. Лише 2023 року, через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу, з'явилися значні інвестиції", – йдеться у повідомленні.

Супутникові знімки

Нагадаємо, що Україна збільшила виробництво крилатих ракет "Нептун". Уже виготовлено перші 100 ракет цього року.