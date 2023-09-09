Росія нарощує виробництво зброї: чи вплине це на перебіг подій на фронті - Reuters

Нарощування зброї дасть змогу Росії виробляти близько 200 танків на рік.

РФ найближчими днями, ймовірно, збільшить виробництво артилерійських снарядів приблизно до двох мільйонів одиниць на рік. Утім, цієї кількості недостатньо, щоб розв'язати проблему нестачі боєприпасів на фронті.

Про це пише Reuters.

Як передає видання, упродовж 2022 року Росія випустила по Україні від 10 до 11 мільйонів снарядів.

"Якщо ви витратили 10 мільйонів снарядів минулого року, перебуваєте в розпалі бою і можете виробляти тільки один-два мільйони снарядів на рік, я не думаю, що у вас дуже сильна позиція", – сказав він.

Зокрема, нарощування зброї дасть змогу Росії виробляти близько 200 танків на рік, що теж удвічі вище попередніх західних оцінок.

"Проблеми російської армії в нестачі снарядів вказує також візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї у липні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни гордо заявили, що створили планувальну бомбу на базі ФАБ-1500. Нібито після декількох місяців роботи на війні проти України вперше була застосована перша УМПК ФАБ-1500 М54.

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