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Росія наростила кількість кораблів у Чорному морі: у ЗСУ розповіли про небезпеку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Час на прочитання
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Росія наростила кількість кораблів у Чорному морі: у ЗСУ розповіли про небезпеку

Фото: Associated Press

Загалом в акваторії може бути близько 16 ракет.

Станом на ранок 22 березня агресорка Росія утримує в Чорному морі 13 бойових кораблів. Серед них є два надводних ракетоносії. Ворог знову наростив корабельне угруповання.

Про це повідомила керівниниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наростивши таку присутність вогневого ураження, (росіяни - Ред.) на цьому поки зупинилися. Щодо надводних ракетоносіїв, то їхнє спорядження може сягати до 16 ракет. Рівень ракетної небезпеки залишається на високому рівні", - заявила вона.

Прокоментувала Гуменюк також нічну атаку дронами. За її словами, удари були без використання морського базування ракет. Це може свідчити про те, що росіяни починають суттєво економити морські ракети й приберігають високоточну зброю.

"Те, що вони зараз намагаються використовувати тактику, коли спочатку ввечері йде атака на південний регіон за допомогою авіації, пізніше серед ночі - атака "Shahed" по інших регіонах, по північній, північно-східній частині України - це намагання зменшити зосередженість сил нашої ППО", - наголосила керівниця об’єднаного пресцентру.

Як повідомлялося, в Україні зранку 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації.  "Почервоніли" всі регіони. Існувала загроза ракетного удару. 

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня країна-агресорка атакувала Україну дронами. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Кремль не прагне миру. Саме тому потрібно посилити глобальний тиск на Москву.

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Дата публікації
Перегляди
2106
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