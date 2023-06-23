Росія наростила виробництво ракет учетверо: в ГУР розкрили потенціал окупантів

Після початку повномасштабного вторгнення Росія почала нарощувати виробництво своїх ракет. Однак найвищий показник їх застосування був у жовтні минулого року.

Росія наростила виробництво ракет. Тепер у РФ випускають у 3-4 рази більше "Калібрів" та Х-101, ніж це було до повномасштабної війни.

Про це розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, до повномасштабного вторгнення росіяни виробляли приблизно по десять ракет "Калібрів" та Х-101. Тепер цей показник виріс до сорока чи тридцять ракет, залежно від типу.

"Менше – "Кинжалів", до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни", - сказав Скібіцький.

Заступник начальника ГУР каже, що противник використав велику кількість ракет зі свого арсеналу саме в період жовтень - січень. Відтоді настільки масованих ударів по Україні не було.

"І саме тоді, коли російські керівники зрозуміли, що в них критична межа – а ця критична межа в деяких випадках складала приблизно 8-10% (як кажуть, за нормативами військовими повинен бути запас десь 30%) – якраз тоді ми і побачили зменшення кількості ракетних ударів. Якщо ми проаналізуємо, то березень, квітень були доволі – не скажу, що спокійні – але застосування тоді ракетного озброєння було найменшим, починаючи з жовтня", - розповів Скібіцький.

За його словами, окупанти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів.

"Результат таких заходів ми побачили в травні. Особливо якщо брати показники по безпілотних літальних апаратів. Їх було використано найбільше, починаючи з жовтня минулого року", - зауважив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, Вадим Скібіцький також розповів, що окупанти влаштовують ракетні атаки не допустити активних дій українських військ на лінії фронту, а аткож внести нервозність у суспільство й дестабілізувати ситуацію в Україні. Цілями російських ракетних ударів по Україні є насамперед об'єкти критичної інфраструктури, які впливають і на забезпечення ЗСУ, і на забезпечення життєдіяльності міст та населення.

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