Росія наступає на Харківщині: генерал Маломуж назвав справжню мету операції ворога

Спроба армії агресорки Росії прорватися до Харківської області - це тактична операція з метою відволікання ЗСУ від інших напрямків. Цю операції окупанти планували давно.

Таку думку ефірі телеканалу FREEДОМ висловив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Це не стратегічна наступальна операція, а тактична операція для відволікання наших ресурсів від Часового Яру, Авдіївського та Мар’їнського напрямків. Також бачимо, що активізація пішла на Запорізькому напрямку", - висловився експерт.

Раніше фіксувалися посилення російського угруповання на Харківському та Сумському напрямках. За словами Маломужа, "окупанти не могли не почати операцію, бо необхідно було показати, що вони реально мають перспективу наступу". Саме тому росіяни залучили авіацію, ракетні системи, артилерію та живу силу.

"Це був вал вогню. Звісно, вони пустили низку підрозділів, включно з диверсійними групами та стройовими частинами, для вторгнення на нашу територію, припускаючи, що ми розцінюватимемо це як стратегічний наступ; перекидатимемо туди нові й нові бригади. Можливо, знімаючи зі східного й південного напрямків, і тим самим у них зросте перспектива на сході й півдні", - пояснив генерал.

На його думку, згодом війська РФ мають намір посилити атаки на Часів Яр і просуватися по всій території Донецької області.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві оборони повідомили, що зранку 10 травня армія РФ намагалася прорвати оборону на Харківщині.ЗСУ перекинули резерви на цю ділянку фронту.

Тим часом у Генштабі розповіли про ситуацію станом на ранок 11 травня. Зазначається, що Збройні сили України відбили понад 20 атак на Слобожанському і Куп’янському напрямках.

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