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Росія наступає на Харківщині: яка ситуація на фронті станом на вечір неділі

Росія наступає на Харківщині: яка ситуація на фронті станом на вечір неділі

Війна Україна / Фото: Associated Press

Російська армія наступає на Харківщині.

Російська армія на півночі Харківщини проводить наступальні операції на північний захід від села Липці станом на вечір неділі, 12 травня.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин в ефірі телемарафону.

“Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів”, — сказав Назар Волошин.

Він запевнив, що "Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогневе ураження з завданням зірвати повністю ворожий наступ та знищити ворога, який вклинюється в нашу оборону". За його словами, прийнято рішення про посилення українських бойових підрозділів у цьому районі.

Водночас Волошин не підтвердив інформацію про окупацію російськими військами шести населених пунктів на півночі Харківщини.

"Про окупацію населених пунктів говорити поки що зарано, ми підтверджувати не будемо", — сказав речник.

Він зазначив, що міська влада Вовчанська “спростувала інформацію про захід окупантів у місто, наразі там тривають обстріли й бої”.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен відповів, чи зможе Україна утримувати лінію фронту.

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