Росія наступає на Покровському напрямку на межі власних можливостей — військовий

Російські окупаційні війська проводять наступальну операцію на Покровському напрямку на межі своїх можливостей.

Таку думку в етері Еспресо висловив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко.

Він заявив, що загарбники виконують своє оперативне завдання, а саме захоплення Донецької та Луганської областей.

"Нічого не змінилось. Особливо їх цікавить Покровськ. Це економічна ціль. Оскільки відомо, що в Покровську розташовані шахти з коксівним вугіллям. Захоплення Покровська для росіян з економічної точки важливе тим, що таким чином вони намагаються забрати з ринку конкурента з металургійної галузі. Адже Україна ще до повномасштабного вторгнення входила в десятку найбільш розвинених країн у металургійній галузі", - пояснив Риженко.

Він зазначив, що економічна й військова ситуація в Росії може вплинути на наступальні можливості їхньої армії. Риженко заявив, що наразі РФ проводить наступальну операцію на межі власних можливостей.

"Росіяни дійсно просуваються на Донеччині, хоча й роблять це повільно. Мені невідома детальна інформація про склад сил, які діють, зокрема, на Покровському напрямку, але росіяни вже дійсно на межі своїх кульмінаційних можливостей. Це межа, після якої вони вже не здатні розвивати наступ та й взагалі проводити наступальні операції. На це вказує низка факторів. Зокрема, економічна ситуація в Росії. Адже, попри заяви російського керівництва, їхня економіка вже подає тривожні сигнали. Військова ситуація не краща, бо якщо в них все так було б добре, то Путін не попросив би у КНДР військової допомоги", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог може "дійти прямо до Покровська по залізниці".

Крім того, ми раніше інформували, що РФ може реалізувати небезпечний сценарій захоплення Покровська.

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