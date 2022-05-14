"Росія навмисне перетворила своє вторгнення в Україну на "зернову війну", - МЗС Німеччини

"Росія навмисне перетворила своє вторгнення в Україну на "зернову війну", - МЗС Німеччини

Бербок заявила, що дії Росії викликають перебої з поставками зерна, незмірне зростання цін. Це свідомо обраний інструмент у гібридній війні.

Росія навмисне вирішила перетворити війну проти України у війну за зерно.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на підсумковій пресконференції зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині, передає Bild.

"Дії Росії викликають перебої з поставками, незмірне зростання цін - не тільки в нашій країні, а й у всьому світі - і загрозу жорстокого голоду. Ми не маємо бути наївними - це не побічна шкода. Це свідомо обраний інструмент у гібридній війні, яка ведеться зараз", - сказала Бербок.

Також читайте Крадене українське зерно Росія вивозить до Сирії: американська компанія показала супутникове фото злочину окупантів

За словами дипломатки, Росія готує живильне середовище для нових криз, щоб навмисно послабити міжнародну єдність проти війни Росії.

"Те, як ми діємо або як ми не діємо, визначатиме те, як ми житимемо разом у світі на багато років або, можливо, десятиліття вперед. Кінець взагалі нічого не каже, це не варіант для нас, особисто для мене", - зауважила Бербок.

Нагадаємо, що Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка би реагувала на світові виклики на ринку.

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України

Читайте також: