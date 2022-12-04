Росія навмисно вбиває цивільних українців та руйнує інфраструктуру — Пентагон

Росія навмисно жорстоко обстрілює українську цивільну інфраструктуру та населення.

Про це заявив голова Міністерства оборони США Ллойд Остін під час свого виступу на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Сімі-Веллі, що у штаті Каліфорнія.

"Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", - наголосив Остін.

Він зазначив, що сусідні країни дивляться з тривогою на таку імперські агресію росіян і ця тривога тільки наростає. Остін додав, що російська агресія дала можливість іншим країнам побачити тиранічну та жорстоку війну, яку ніхто не хотів би бачити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена дали відповідь, чому Путін вдався до масованих ракетних атак по Україні.

Також ми інформували, що російські військові змінили тактику та завдають масованих ракетних ударів по українських містах.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.