Росія навмисно вбиває цивільних українців та руйнує інфраструктуру — Пентагон

Російські війська вбили тисячі українських цивільних громадян
Росія навмисно жорстоко обстрілює українську цивільну інфраструктуру та населення.
Про це заявив голова Міністерства оборони США Ллойд Остін під час свого виступу на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Сімі-Веллі, що у штаті Каліфорнія.
"Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", - наголосив Остін.
Він зазначив, що сусідні країни дивляться з тривогою на таку імперські агресію росіян і ця тривога тільки наростає. Остін додав, що російська агресія дала можливість іншим країнам побачити тиранічну та жорстоку війну, яку ніхто не хотів би бачити.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена дали відповідь, чому Путін вдався до масованих ракетних атак по Україні.
Також ми інформували, що російські військові змінили тактику та завдають масованих ракетних ударів по українських містах.
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