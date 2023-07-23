Росія навмисно запустила по Одесі неточні ракети Х-22: у Міноборони назвали причину

Росіяни чудово розуміли, які ракети вони запускають по мирному місті.

Російська терористична армія навмисно запустила по Одесі неточні ракети Х-22. Окупанти знали, що вони лише у 50% випадків здатні уражати ціль.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України у Twitter.

У Міноборони наголосили, що Росія свідомо запустила по Одесі неточні, проте потужні ракети Х-22.

"Ракета Х-22 має 50% шанс досягти цілі з відхиленням у 300 метрів. Фактично це означає, що навіть якщо Х-22 були націлені на військові або інші об'єкти інфраструктури в Одесі минулої ночі, вони могли влучити в них лише випадково. Ті, хто віддавав наказ і запускав їх, прекрасно це усвідомлювали. Це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Одесі

Російська терористична армія у ніч проти 23 липня запустила по Одесі 19 ракет. Частину ворожих цілей вдалось збити. Деякі потрапили по історичному центру міста, яке перебуває під охороною ЮНЕСКО.

На місці обстрілів загинув чоловік, ще 20 людей отримали поранення, серед них 4 дітей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія спрямувала ракету Х-22 по вівтарю Свято-Преображенського собору в Одесі. Крім того у місті пошкоджено понад 25 історичних пам'яток.

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