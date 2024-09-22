Росія навряд чи зможе завершити війну на своїх умовах: американський дипломат

Президент Росії Володимир Путін намагається знайти способи деескалації конфлікту. Зараз тривають переговори між Москвою та Києвом за посередництва Катару для припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це в етері Еспресо розповів ексрадник держсекретаря США Метью Брайза.

"На мою думку, Україні вкрай необхідно отримати дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow в глибині російської території. Нещодавня атака у Тверській області в місті Торопець ударом безпілотника спричинила величезні вибухи по всьому місту. Знищення складів балістичних ракет, планерних бомб та інших боєприпасів явно вплинуло на здатність Росії здійснювати атаки з застосуванням цієї зброї на територію України. Чи зможе Україна досягти подібного успіху з ракетами ATACMS і Storm Shadow, ще належить з'ясувати", - сказав він.

Брайза вважає, що успіх ЗСУ з дронами, які легко знищити, підкреслює логічність використання балістичних і крилатих ракет, які можуть забезпечити більшу ефективність і потенційно послабити здатність Росії продовжувати війну.

Британська військова розвідка повідомляла, що Росія втрачає понад 1100 солдатів щодня, а загальні втрати досягли близько 610 000 осіб. Ці втрати є неприйнятними для тривалої війни. Хоча Путін може продовжувати мобілізувати нових солдатів, їх недостатньо кваліфіковано і підготовлено. Брайза підкреслив, що захоплення Покровська буде серйозним ударом для України, але Кремль навряд чи зможе скористатися будь-якими досягненнями через нестачу озброєння та людей.

Він також зазначив, що тривають переговори між Росією та Україною про припинення атак на енергетичну інфраструктуру, ймовірно, за посередництва Катару. Це свідчить про те, що Путін шукає способи деескалації конфлікту, попри свою публічну позицію.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що припинення допомоги Україні матиме серйозні наслідки для всього світу, зокрема призведе до збільшення потоку біженців і посилення загрози з боку Росії та інших автократій. Він підкреслив, що хоча підтримка України є дорогою, її відсутність може коштувати ще більше.

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