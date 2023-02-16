Росія найближчим часом може застосувати бойову авіацію: у Раді назвали ціль окупантів

Зокрема, під час "Рамштайну" західні партнери та українська делагація обговорювали протидію російським літакам.

Росія найближчим часом може застосувати бойову авіацію, щоб завдати ударів по українських системах ППО та польових складах.

Про це повідомив нардеп та член Комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Веніславський в ефірі Рада.

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"Перевага у літаках у росіян в рази більша. Ми це визнаємо, ми це розуміємо. Це розуміють західні партнери. Одним із дуже важливих напрямків вчорашнього (15 лютого - ред.) "Рамштайну" було якраз інтенсивне обговорення постачання для України нових видів систем ППО. Причому із акцентом саме на протидію літакам, а не крилатим ракетам. Тому що ми дійсно бачимо можливість більш інтенсивного застосування ворогом літаків", - розповів представник Зеленського.

Веніславський переконаний, що, попри кількісну перевагу російської авіації, Україна готова протистояти армії ворога.

"Ми прогнозуємо і наші західні партнери передбачають, що у найближчій перспективі ворог зможе більш інтенсивно застосовувати авіацію, щоб завдати удари по наших системах протиповітряної оборони та польових складах, які зараз є. Ми до цього готуємося і ми усвідомлюємо усі загрози", - наголосив він.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, Росія збільшує кількість авіації біля українських кордонів, втім, у США не бачать загрози повітряного наступу. Голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що вони не фіксують ознак нарощування Росією літаків.

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