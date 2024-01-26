Росія найближчими тижнями спробує атакувати прикордоння Харківщини – Генштаб Естонії

Спробу наступу на прикордонні Харківської області буде зроблено для того, щоб відвернути увагу військових ЗСУ від Куп'янського напрямку, вважає полковник Ееро Ребо.

Росія найближчими тижнями може спробувати атакувати в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей.

Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, пише ERR.

За прогнозами Генштабу Естонії, спробу наступу на прикордонні Харківської області буде зроблено для того, щоб відвернути увагу українських військових від Куп'янського напрямку, який перебуває під основним ударом російських військ.

За словами Ребо, на Донецькому напрямку найактивніші бої йдуть під Бахмутом, Авдіївкою та Донецьком.

"І цілком очевидно, що основний наголос у наступі робиться на Авдіївку, де, за повідомленнями, путінські підрозділи також були помічені як такі, що проводять розвідку і різні маневри всередині міста. Але це не означає, що їм вдалося прорватися або що вони перешкоджають логістиці українських збройних сил", – сказав полковник.

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії зазначив, що на Запорізькому напрямку активні бої йдуть переважно на південь від Великої Новосілки, де жодна зі сторін не просувається вперед.

На Херсонському напрямку українські підрозділи утримують плацдарм на східному березі Дніпра, зв'язуючи там підрозділи збройних сил Росії, які не змогли відтіснити українців, незважаючи на різні спроби наступу.

Нагадаємо, 25 січня Росія вкотре атакувала Харківщину ракетами. Через атаку постраждали четверо людей, серед яких 17-річний підліток.

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