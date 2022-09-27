Росія не атакує "Калібрами" і "Іскандерами": у Повітряних силах розповіли, чому Москва їх береже

Країна-агресорка Росія може приберігати частину крилатих ракет для того, аби завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури взимку.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, останнім часом росіяни не застосовують високоточну зброю - таку як крилаті ракети "Калібр", Х-101, "Іскандер".

"Очевидно, що ракети ворог приберігає для цілей, які вважає для себе стратегічними. Це – об'єкти нашої критичної інфраструктури. Можливо, що ракети приберігає на зиму", - висловився він.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 27 вересня атакувала Одещину трьома дронами-камікадзе. ЗСУ вдалося знищити усі три іранські безпілотники.

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