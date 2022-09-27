Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія не атакує "Калібрами" і "Іскандерами": у Повітряних силах розповіли, чому Москва їх береже

Дата публікації
Перегляди
963
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія не атакує "Калібрами" і "Іскандерами": у Повітряних силах розповіли, чому Москва їх береже

Фото: Associated Press

Російська армія почала атакувати Україну дронами-камікадзе.

Країна-агресорка Росія може приберігати частину крилатих ракет для того, аби завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури взимку.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, останнім часом росіяни не застосовують високоточну зброю - таку як крилаті ракети "Калібр", Х-101, "Іскандер".

"Очевидно, що ракети ворог приберігає для цілей, які вважає для себе стратегічними. Це – об'єкти нашої критичної інфраструктури. Можливо, що ракети приберігає на зиму", - висловився він.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 27 вересня атакувала Одещину трьома дронами-камікадзеЗСУ вдалося знищити усі три іранські безпілотники.

Читайте також:

Мапа війни на 26 вересня: росіяни обстріляли Сумщину та Харківщину

Мапа війни на 26 вересня: росіяни обстріляли Сумщину та Харківщину

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
963
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація