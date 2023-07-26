Росія не атакує ракетами Х-101/555 і накопичує запаси: експерт розповів, коли можливий удар

Від 24 червня Росія припинила атакувати Україну крилатими ракетами авіаційного базування Х-101/555.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів про причини.

"Це дивне явище, оскільки вся інша номенклатура ракет застосовується досить активно. При цьому, виробництво Х-101/555 в РФ активне. Все це змушує задуматися над питанням, у зв'язку з чим настільки тривала пауза, навіть провал, у використанні цих ракет?", - зазначив він.

На його думку, існує два найбільш реалістичних варіанти таких дій РФ: накопичення боєкомплекту на День Незалежності України, або до опалювального сезону для чергової хвилі енерго-терору.

"Говорячи про виробництво Х-101/555, то в місяць цей показник у росіян становить 35-40 ракет. Тобто, на сьогоднішній день, тільки за рахунок виробництва вони збільшили свій БК на 40 одиниць. Якщо говорити про терор на День Незалежності, то до того моменту Х-101/555 буде накопичено не менше 80 ракет", - розповів Коваленко.

У той же час, в період опалювального сезону цей потенціал може становити не менше 160 ракет. Така кількість ракет може дозволити Росії зробити до трьох масованих ракетних ударів або розтягнути удари обмеженим боєкомплектом на місяць і більше в залежності від періодичності ударів і кількості застосовуваного боєкомплекту.

"Інших причин для даної паузи я не бачу, тільки підготовка до терору", - заявив експерт.

Експерт наголосив, що партнерам України протягом наступного місяця або максимум трьох було б доречно забезпечити поставку Україні комплексів малого, середнього, а також великого радіусу дії для запобігання майбутньої хвилі терору.

Нагадаємо, станом на ранок 26 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, з них носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.

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