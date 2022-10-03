Росія не бачила такої поразки від розпаду СРСР: політичний аналітик розповів про програш Путіна

Через мобілізацію ситуація в Росії вже не стабільна.

Мобілізація у РФ, яку оголосив очільник Кремля Володимир Путін, та анексія частини України - це шлях до цілковитої поразки.

Про це розповів науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Lviv Today Пітер Дікінсон в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, реакція Путіна на ситуацію очевидна: він розуміє, що програє повномасштабну війну Україні та стоїть на порозі історичної поразки, якої Росія не бачила з 1991 року, коли розпався Радянський Союз.

“Путін перебуває на порозі історичної поразки, якої Росія не бачила з 1991 року. Він усвідомлює, що програє цю війну. І зараз Путін піднімає ставки, як людина, яка програє у казино: все вище та вище. Існує велика ймовірність, що з такими ставками [як часткова мобілізація] він програє російському суспільству”, - сказав Дікінсон.

Він зазначив, що ситуація в Росії вже не стабільна, а саме через мобілізацію чоловіків призовного віку.

“Ми бачили, що відбувалося у Дагестані. І дуже важливою була промова президента України Володимира Зеленського, коли він звернувся прямо до людей із Дагестану [закликавши не йти гинути у війні, розв’язаній Путіним]. Це був хитрий хід, тому що він також розуміє, у чому слабкість росіян та путінського режиму”, - наголосив експерт.

На думку Дікінсона, ігнорувати всі загрози Путіна не варто, особливо коли йдеться про ядерний шантаж.

“Ми говоримо про речі, яких не можна повністю ігнорувати - це безпека у світі та існування України. Але, звісно, ​​реагувати на кожне слово Путіна також не обов’язково. Людина хоче бути у центрі уваги. Це треба мати на увазі, але не обов’язково реагувати на кожну його дику погрозу”, - сказав він.

Дікінсон наголосив, що найкращою відповіддю на погрози кремлівського режиму стане послідовна підтримка Києва.

“Посилювати санкції проти Росії, дати чіткий меседж, що західний світ підтримуватиме Україну до перемоги. І жодних компромісів”, - резюмував Пітер Дікінсон.

Раніше есперт повідомляв про те, що імовірність застосування ядерної зброї РФ дуже низька. Це вже другий випадок, коли РФ та очільник Кремля Володимир Путін особисто мовчки проковтнув те, що ЗСУ звільняють окуповані території.

Нагадаємо, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.

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