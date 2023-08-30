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Росія не буде проводити розслідування щодо авіакатастрофи літака Пригожина

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Росія не буде проводити розслідування щодо авіакатастрофи літака Пригожина

Загиблий власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин / Фото: Getty Images

В РФ відмовляються проводити розслідування за міжнародними нормами.

Росія не збирається проводити за міжнародними правилами розслідування щодо авіакатастрофи літака Embraer, в якій загинув ватажок терористів Євген Пригожин. 

Про це пише Reuters.

Як зазначається, керівник авіаційної бригади CENIPA Марсело Морено надіслав в РФ лист з питанням, чи буде Росія розпочати розслідування щодо авіакатастрофи.

Згодом РФ надіслала відповідь від Міждержавного авіаційного комітету РФ, в якій йдеться про те, шо російська сторона не планує наразі розпочинати розслідування.

Цікаво і те, що колишні слідчі звернулися до РФ та заявили, що Росія повинна погодити розслідування з CENIPA, оскільки США та інші західні уряди підозрюють Кремль у причетності до катастрофи літака, який, за їх словами “має хороші показники безпеки”.

“Я думаю, що це дуже сумно. Я думаю, що це шкодить прозорості російського розслідування”, — сказав у відповідь на відмову РФ американський консультант з авіаційної безпеки та колишній слідчий Джон Кокс.

Нагадаємо, що прощання з ватажком вагнерівців Євгеном Пригожиним пройшло в "закритому форматі".

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Дата публікації
Перегляди
546
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