Росія не була готовою до такого нападу: колишній офіцер КДБ назвав передумови перемоги України у війні

Колишній офіцер КДБ назвав очільника Кремля Володимира Путіна "кінченим безумцем" та перерахував його прорахунки щодо війни проти України.

Про це офіцер КДБ СРСР у відставці Володимир Попов, який проживає в Канаді, сказав в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"Україна переможе у війні з Росією, напад на неї – прорахунок президента РФ Володимира Путіна. (...) Щоб розпочати цю війну, потрібно було просто з'їхати з глузду, на моє глибоке переконання. Ну, передусім не було для цього підстав і в Путіна, і в Росії. І без того, так би мовити, безсоромно захопили Крим та схід України. Це насамперед, на мою думку, імперські путінські амбіції", – сказав Попов.

За словами Попова, Росія не була готовою до масштабного нападу на Україну. Рух на Київ ексофіцер КДБ назвав "шараханням" без чіткої програми дій, розрахунку на те, що Україна чинитиме таку рішучу і мужню відсіч.

"Безперечно, був розрахунок на слабкість України як такої – і економіки, і армії, – як видавалося російському керівництву, зокрема і самому Путіну. І тому усе це божевілля почалося", – зазначив Попов.

Він наголосив, що зараз Україна здобуває перемогу і, безумовно, переможе. Він нагадав, що під час наступу зазвичай сторона, яка наступає, мусить мати перевагу за всіма показниками, починаючи з живої сили, щонайменше у три рази, а на момент вторгнення Росії в Україну у військ обох сторін "приблизно був паритет".

"І захопити одну з найбільших європейських країн із 40-мільйонним населенням... Ба більше, навіть якщо уявити, що це захоплення виявилося вдалим, утримати цю територію під своїм впливом просто неможливо. Це які сили потрібні... Це просто з'їхати треба було з глузду, що Путін і зробив. Він показав, що він кінчений безумець. Інакше ніяк його не назвати", – сказав Попов.

Він підкреслив, що Путін не зважає на людські жертви ні України, ні Росії.

За його словами, економіка Росії теж падає. Тож,очільника Кремля невдовзі "скинуть і проклянуть": як український народ, так і той, що проживає на території Росії.

Раніше російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський казав, що Україна таки отримає від США снаряди ATACMS та інше необхідне для перемоги озброєння.

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